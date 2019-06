Hier komt die poeplucht in Zutphen en Eefde vandaan, volgend jaar moet het verleden tijd zijn

De vrouw van Jacco uit Ruurlo werd getroffen door een hersen­stamin­farct: ‘Het eerste half jaar was ik echt van het padje’

12:02 Ruim vier jaar geleden werd de Ruurlose Rita van Wessel getroffen door een hersenstaminfarct. Ze zit in een rolstoel en praat via een spraakcomputer. Haar verhaal is al enkele keren verteld, maar hoe is het met haar man Jacco? Zijn leven is door het voorval op 19 februari 2015 ook compleet op zijn kop komen te staan. Dit is zijn verhaal. ,,Rita heeft gigantische pech gehad’’