Hockeycoach (18) wordt verliefd op pupil (13): ‘Ik had het gevoel dat ze zestien was’

Dat het niet goed was wat hij deed, erkent J. inmiddels wel. Tussen 1 juni 2017 en 1 april 2018 had hij naar eigen zeggen een keer of tien seks met het jonge meisje. Zij zegt dat het ongeveer drie keer is gebeurd. Volgens hem was het met wederzijds goedvinden, maar dat ontkent zij. ‘Ik was nog zo jong en zocht iemand om mee te praten. Toen dat uitmondde in seks, bevroor ik en sloot me op in mezelf.’