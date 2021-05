Hoe Ab Pongers uit Eefde als 10-jarige jongen werd gered door een Duitse soldaat: ‘Hij is mijn heilige’

Zutphense schrijver Bas Steman steekt zelf geld in Engelse versie reïncarna­tie­ro­man: ‘Dit boek is heel lastig te pitchen’

28 april Het had wat voeten in de aarde, maar vanaf morgen ligt de Engelse vertaling van de roman Morgan, een liefde van Zutphenaar Bas Steman in de boekenschappen. Zijn uitgeverij Nieuw Amsterdam en Steman zelf staken uiteindelijk geld en energie in de Engelse versie, met de titel Morgan, my love.