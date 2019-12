Hoe een ambtenaar jeugdzorg als vader vast kwam te zitten in zijn ‘eigen verstikkende web’

Vanaf Tweede Kerstdag tot en met Oudjaarsdag presenteren we elke dag de beste verhalen die wij bij de Stentor in 2019 maakten. Geselecteerd door de redactie: de 19 beste verhalen van 2019. Vandaag het verhaal van Remko Iedema.



Jeugdzorgambtenaar Remko Iedema raakte als vader verstrikt in de bureaucratie toen zijn dochter niet verder kon op school. De Deventenaar belandde aan de andere kant van de streep in een wereld die hij goed dacht te kennen, ging van verbazing naar frustratie en schreef daar een boek over: ‘Baat het niet, dan schaadt het wel’.