Hoe een hondenhok in Warnsveld een rijksmonument werd: ‘Nog nooit zo’n luxe hok gezien’

Kastelen, historische panden in de binnenstad of landgoederen in het buitengebied zijn bouwsels waarvan je in een oogopslag ziet dat het rijksmonumenten zijn. Zoals landgoed ’t Walien in Warnsveld. Vanaf de Lochemseweg is het landhuis, dat in 1915 werd gebouwd, niet te missen. Inderdaad, een rijksmonument. Wat weinig mensen zullen weten is dat achter de villa nog een rijksmonument verborgen ligt: een luxueus hondenhok.