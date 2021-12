Hoe een tekenbeet het leven van filmmaker Ruben Smit op zijn kop zette: ‘Elk uurtje de natuur in was voor mij een lsd-trip’

Wat zijn verkiezin­gen in Zutphen nog waard met zoveel vertrokken raadsleden?: ‘Dit is een kwalijke trend’

Een derde van de zetels in de gemeenteraad in Zutphen wordt op dit moment niet ingevuld zoals de kiezer daar in 2018 voor heeft gekozen. Raadsleden splitsten af van hun partij of wilden, nog simpeler, niet eens in de raad zitten nadat ze in 2018 gekozen werden. ,,Een klap voor de democratie.’’

