Hoe een wijnmaker vanuit Zutphen de wereld verovert: ‘Al drinkend de wereld mooier maken’

Met een fles rode wijn in zijn hand kijkt Derrick Neleman (43) vanaf de IJsselkade het centrum van Zutphen in. De Wijnhuistoren torent boven de stad uit en halverwege de straat die hij inkijkt ziet hij zijn kantoor. ,,Zutphen is mijn stad. Hier is het begonnen en vanaf hier doen we ons werk. De plek waar we nu staan is in veel opzichten eigenlijk symbolisch.’’