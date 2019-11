Hoe geliefd Kerkpad in Zutphen verwordt tot splijtzwam tussen wandelaars, fietsers en een boer

Miljoenen­claim failliete schroothan­del Schrijver tegen Rabobank

7:41 De Rabobank kan een miljoenenclaim verwachten van de broers Schrijver. Zij runden tot 2012 de gelijknamige metaal- en schroothandel in Zutphen en voelen zich gesterkt door de uitspraak van het Gerechtshof van vorige week, die een claim van de bank op een schuld van de broers afwees. De bank is volgens de Arnhemse rechters ernstig nalatig geweest in haar zorgplicht naar de broers.