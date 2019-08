Hoe kunst van 1,6 miljoen in de versnipperaar ging

video Burgemees­ter trots op Turbo Theo (85): ‘Geweldig wat je hebt gedaan voor Warnsveld!’

16 augustus Burgemeester Annemieke Vermeulen is trots op de prestatie die wielrenner Theo Akoné (85) gisteravond heeft neergezet in Limburg. Hij verbeterde daar het werelduurrecord en gaf zijn woonplaats Warnsveld een nieuw record. De Warnsvelder wist het werelduurrecord wielrennen op een buitenbaan in de leeftijdscategorie 80+ te verbeteren door 30,603 kilometer te rijden. Op video kreeg Theo behalve van de burgemeester ook van wielrenster Kirsten Wild de felicitaties toegestuurd.