Hoe kwam die ‘lieve Henk’ tot zo’n wanhoopsdaad in Zutphen?

Sieradenma­kers uit Zutphen willen met speciale collectie bijdragen aan behoud bij

30 augustus Het gaat al langer slecht met de bijenpopulatie over de hele wereld. Terwijl dit hardwerkende insect juist cruciaal is voor het voortbestaan van onze planeet. Menig Save the bee-project werd daarom al in het leven geroepen en nu doen de Zutphense Saràh Westerink en Eefje Dekker ook een duit in het zakje.