Hoe lang blijft de zee van rubber in Almen na patstelling tussen Doornberg-Recycling en het college van Lochem?

Jongeren­werk en politie druk met vandalisme jongeren bij station Vorden

7:30 De gemeente en de politie zetten extra mankracht in om de mensen in de kraag te vatten die afgelopen weekend bij het station hakenkruizen op de weg plakten en folie over de weg spanden. ,,De zaak is volop in onderzoek", zegt een gemeentewoordvoerster.