Hoe Laurie via het G-team van Vorden in de eredivisie gaat voetballen met De Graafschap

26 juli Politie Zutphen is op zoek naar een scooterrijder die dinsdag betrokken was bij een ongeluk op de rotonde Emmerikseweg / Beethovenstraat / Thorbeckesingel. De man heeft de plek van het ongeluk verlaten zonder zijn identiteit bekend te maken. Maar hij ging volgens de politie weg met bebloed gezicht en liet zijn scooter achter. Die bleek echter geen kentekenplaatje te hebben, zodat het nog gissen is naar de identiteit van de man.