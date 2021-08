Hoe ziekenhuiszorg uit de middelgrote stad verdwijnt: ‘Wat je kwijtraakt, krijg je nooit meer terug’

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Dalende cijfers in Gelderland, in één Overijssel­se gemeente juist flink meer nieuwe besmettin­gen

5 augustus In tegenstelling tot de rest van Nederland zijn de coronacijfers in Oost-Nederland het afgelopen etmaal gedaald. In de drie veiligheidsregio’s werden 240 nieuwe gevallen gemeld, 37 minder dan gisteren. Zutphen heeft de dubieuze koppositie in de regio overgegeven aan Zwartewaterland.