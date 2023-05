Hoe Zutphenaren Roparun naar hun stad haalden en er elk jaar feestje van maken: ‘In Deventer en Holten was het saai’

Hoogspan­nings­mast ‘dreigt’ uit achtertuin van Henk te verdwijnen: ‘Is toch een beetje mijn eigen Eiffelto­ren­tje’

Liefkozend praten over een hoogspanningsmast, dat is in de afgelopen jaren niet vaak gebeurd. Meestal ging het over de angst voor gezondheidsschade en protestgroepen die de kabels weg wilden hebben. Zo ook in Zutphen en Warnsveld. Maar de oplossing ligt nu klaar. ,,Zo dicht als de kabels hier bij de huizen hangen, dat zie je op weinig andere plekken.’’