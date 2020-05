Hoewel kinderen weer mogen sporten, blijft de skatebaan in Zutphen gesloten

Waar grasvelden in de gemeente Zutphen sinds vorige week weer volop in gebruik zijn door sportende kinderen, blijft het op de skatebaan Canyon nog stil. Waar het normaal gesproken een komen en gaan is van waaghalzen op stepjes, skeelers en bmx-fietsen wil burgemeester Annemieke Vermeulen daar nu nog niet aan. Over de skatebaan is nog rood-wint lint gespannen en over de hele baan ligt zand, zodat het nog steeds ook echt niet mogelijk is er te skaten.