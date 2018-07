Hoger beroep in zaak Andres Rodriguez

Schouwburg Lochem minder vaak het buitenge­bied in

12:32 Het komend theaterjaar gaat schouwburg Lochem minder vaak het buitengebied van de gemeente in. Waren er het afgelopen jaar nog drie voorstellingen te zien in de dorpen, het komend seizoen zal dat nog slechts één keer het geval zijn. Het gaat dan om een voorstelling van cabaretier Kees van Amstel, die op zaterdag 16 maart optreedt in het dorpshuis in Almen.