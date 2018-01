Hoger beroep in zaak Joël Alfarez gaat niet door: Jamal A. zit in Engeland in de cel

Update Plotseling is de zijgevel van Anne-Ma­rie's flatje foetsie

17:02 Zo zit je rustig in je koopflatje over de IJssel uit te kijken, beschermd tegen de ziedende storm. En zo zie, hoor en voel je de zijgevel van datzelfde flatje door diezelfde storm naar beneden donderen. Het overkwam Anne-Marie van Veen woensdagochtend in de flat Hackfort aan de Rietbergstraat in Zutphen. ,,Ik sta nog te shaken. Pfff... Wat heftig! Maar gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen.''