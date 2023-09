Hogere accijns op sigaretten treft meer dan zesduizend inwoners Zutphen

Districtsbeker Voor trainer Klaas Vermeulen is Vorden een logische keuze: ‘Deze club stond bovenaan het lijstje’

Nieuw seizoen, nieuwe trainer. Bij Vorden is Klaas Vermeulen dit seizoen de eindverantwoordelijke. Dat de inwoners van het Gelderse Hengelo dit seizoen hoofdtrainer is van de Vordense tweedeklasser is geen toeval.