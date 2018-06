Holistische vroedvrouw uit Warnsveld na sterfgeval onder vuur

Een baby is gestorven in de handen van een holistische vroedvrouw uit Warnsveld die al vele jaren geen bijscholing volgde. De Inspectie Gezondheidszorg klaagt Tanja Smeets aan.

Ze noemt zichzelf op haar site een 'Nieuwe Tijds vroedvrouw'. Een vroedvrouw die holistisch werkt, met 'stimulatie van het zelfbeschikkingsrecht van de zwangere'. Dat betekent dat ze vrouwen steunt die thuis willen bevallen - ook al zijn er risico's aan verbonden.

Tuchtklacht

In 2016 ging het mis: een baby stierf kort na de geboorte onder haar handen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd diende een tuchtklacht in tegen Tanja Smeets, die tot vorig jaar praktiseerde in haar solopraktijk in Warnsveld. Waar de dramatische gebeurtenis zich afspeelde, is niet bekendgemaakt op de zitting van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Zwolle.

De verloskundige behoort tot een kleine groep beroepsgenoten in Nederland die zich beijveren voor natuurlijke bevallingen en zich verzetten tegen medicalisering. Ze gaf gehoor aan de wens van een vrouw om thuis te bevallen - ook al lag het kind in een stuitligging: een indicatie om in het ziekenhuis onder leiding van een gynaecoloog te bevallen.

Leidraad

Voor die gevallen is er een paar jaar geleden een leidraad 'voor zorgvragen buiten de richtlijnen' van de beroepsgroepen verloskundigen en gynaecologen ontwikkeld. Maar ook aan die aanwijzingen heeft de betreffende vroedvrouw zich volgens de inspectie niet gehouden.

Ze heeft bijvoorbeeld gedurende de bevalling niet vaak genoeg de harttonen gemonitord. Bovendien had ze geen achtervang geregeld voor het geval het mis zou gaan.

Na de geboorte heeft Smeets het kindje niet warm gehouden, stelt de inspectie. Dat had ze kunnen doen door het meisje af te drogen, een mutsje op te zetten en in doeken te wikkelen. Ze startte weliswaar met reanimatie via mond-op-mondbeademing, maar hield daarmee op voor de ambulance was gearriveerd: ook in strijd met de leidraad.

Daarnaast verwijt de inspectie haar dat ze geen bijscholingscursussen heeft gevolgd. En dat ze haar dossier niet goed heeft bijgehouden. Daarin is niet duidelijk geworden of ze de aanstaande moeder goed geïnformeerd heeft over de risico's.

Ecuador

Smeets is in september vorig jaar gestopt met haar praktijk en heeft zich laten uitschrijven uit het BIG-register. Daarin zijn mensen geregistreerd die in de gezondheidszorg werkzaam zijn. Ze is met haar gezin verhuisd naar Ecuador. Op haar eigen website legt ze uit waarom ze die keuze heeft gemaakt.

Behalve de inspectie startte ook het Openbaar Ministerie een onderzoek of Smeets en de moeder in kwestie dood door schuld kan worden verweten. Die zaak is na een jaar geseponeerd, maar had een behoorlijke impact, zo liet Smeets' woordvoerster op de zitting weten.

'Tegenwerking'

Haar woordvoerster is Rebekka Visser, een bekende voorvechtster van thuisbevallingen. Zij wees vooral op de 'overweldigende tegenwerking' die gelijkgestemden ondervinden van de instanties. En op de eigen keuzevrijheid van de zwangere. ,,Ook al was haar gezegd dat het risico 80 procent was, dan had ze nog gekozen voor thuis bevallen.''

Visser kon niet op alle vragen van het tuchtcollege antwoord geven. Wel wist ze over de summiere wijze van vastlegging van wat besproken is met de zwangere: ,,Het is een principiële keuze dat niet tot in detail te doen. Het is fraudegevoelig. Je kunt achteraf wel zaken gaan invoeren, maar niemand kan checken of het waarheidsgetrouw is.''