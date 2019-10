Hondenkenner Martin Gaus over teruggevonden teckel Limo: ‘Ze went waarschijnlijk snel bij oude baasjes’

update College Brummen valt: alle wethouders dienen ontslag in

21:50 Eerst heeft Peter-Paul Steinweg van Brummen vanavond in de raadsvergadering aangegeven met onmiddellijke ingang als wethouder te stoppen. Na een schorsing dienden ook de twee andere wethouders Jolanda Pierik-Van der Snel (CDA) en Eef van Ooijen (PvdA) hun ontslag in. Het duo blijft in demissionair college nog wel zijn taken uitvoeren.