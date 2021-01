Hondenschool uit Warnsveld luidt noodklok: veel ‘coronapups’ worden nu niet goed opgevoed

Ondanks autobran­den en arresta­ties spreekt men in Zutphen en Lochem van een ‘rustige jaarwisse­ling’

1 januari In Zutphen en Warnsveld gingen drie auto’s in vlammen op terwijl in de Zutphense Beethovenstraat agenten zwaar vuurwerk om de oren kregen. In Lochem was het rustig en waren anders dan in Zutphen geen arrestaties. Toch spreekt de gemeente Zutphen van een ‘relatief rustige jaarwisseling.’