Honderden Lochemers hebben ‘geluk’: door foutje kregen ze uitnodiging voor coronavaccinatie

Update Per abuis héle huisartsen­prak­tijk uitgeno­digd voor coronaprik en foutje met 35.000 mensen uit 1963

12:04 In het Zuid-Hollandse Bergschenhoek is door een fout een gehele huisartsenpraktijk uitgenodigd voor een coronavaccinatie. De uitnodiging voor de vaccinatieafspraak plofte ook bij kerngezonde mensen op de mat, in plaats van alleen bij mensen met een medische indicatie, zoals bijvoorbeeld ernstige astma of hartproblemen. Ook ging er iets mis met de uitnodiging aan mensen uit 1963 die vandaag hun brief ontvingen.