Honderden scholieren in Zutphen de straat op: ‘We luisteren niet naar Moeder Natuur’

videoLokale politici kunnen bezoek verwachten van bezorgde Zutphense scholieren. Enkele honderden leerlingen van het Baudartius College en Het Stedelijk Zutphen gingen donderdagochtend niet naar Den Haag, maar in Zutphen de straat op in de strijd tegen de klimaatverandering.

Wat er in het klimaatakkoord staat, dat weet de 14-jarige Jesse van Welie uit Zutphen ook niet precies. ,,Als je af en toe televisie kijkt, mag je er ook wel wat van zeggen.’’ Hij liep donderdagochtend mee in de protestmars van leerlingen van het Baudartius College en Het Stedelijk Zutphen. Om elf uur werden leerlingen van beide scholen opgeroepen naar buiten te gaan om een uur later ook weer trouw in de les te zitten. Een idee dat dinsdagochtend bij de leerlingenraad van Het Stedelijk ontstond. ,,We moeten opkomen voor onze toekomst. Het is belangrijk dat de aandacht voor het klimaat vergroot wordt’’, zegt mede-initiatiefnemer Senne van Bruchem (15) uit 4 havo.

Volledig scherm DS-2019-1768 Zutphen - Klimaatprotest door Zutphense scholieren van het Baudartius en het Eligant Lyceum. Leerlingen met borden op het plein voor de school. © Patrick van Gemert/Zutphens Pers

De scholieren kregen toestemming van de directie, die de leerlingen liever een blokje om zagen lopen dan afreizen naar het Malieveld in Den Haag, voor de landelijke klimaatactie. Van Bruchem: ,,Wij als Zutphense leerlingen kunnen in Den Haag niet het verschil maken, daar komen genoeg scholieren bij elkaar om de landelijke overheid te vertellen dat het vijf voor twaalf is. Wij willen in gesprek met lokale politici, op lokaal niveau moet er ook genoeg gebeuren.’’

Zelf komen scholieren ook in actie. De school moet groener worden. ,,We willen zonnepanelen, duurzamere lampen en prullenbakken waar we het afval gescheiden in kunnen gooien.’’ Volgens docent Jelle Blaauw van Het Stedelijk is de protestactie precies waar de school voor staat. ,,We willen leerlingen opleiden tot kritische burgers, die actualiteiten en veranderingen volgen. Goed dat ze nadenken over hun toekomst.’’

Jesse van Welie (14), Zutphen:

,,De overheid doet te weinig tegen de verandering van het klimaat. Die moet doen tegen de CO2-uitstoot en bepaalde fabrieken sluiten. Zelf let ik er wel op, door tegen mijn vader te zeggen dat we met de fiets moeten gaan. Thuis eten we maar drie keer per week vlees, omdat bij de productie veel CO We protesteren op een doordeweekse dag, op zondag heeft het weinig impact. Ik wil laten zien dat wij ook om het klimaat geven.’’

Volledig scherm Jesse van Welie. © Patrick van Gemert/Zutphens Pers

Caithlin Bolsenbroek (13), Zutphen:

,,Temperaturen stijgen en dalen en er komt een klimaatverandering aan. Veel gas in de lucht, het is anders dan vroeger. We protesteren om te laten zien wat er veranderd moet worden. Thuis douche ik minder lang, pak ik eerder de fiets.’’

Volledig scherm Caitlin Bolsenbroek. © Patrick van Gemert/Zutphens Pers

Bauke Pricker (13), Deventer:

‘Waarom luister je wel naar je eigen moeder, als je niet naar Moeder Natuur luistert?’ ,,Mensen bewust maken hoe je omgaat met de natuur. Zelf let ik op hoe je spullen weggooit, en waar. Ik ga liever met de fiets dan dat mijn ouders me wegbrengen met de auto. Als iedereen er een klein beetje mee bezig is, helpt dat wellicht al.’’

Volledig scherm Bauke Pricker. © Patrick van Gemert/Zutphens Pers

Jelle Blaauw, docent aardrijkskunde op Het Stedelijk

,,Zelf ben ik ook steeds meer met het klimaat bezig. Ik heb bijvoorbeeld zonnepanelen op mijn dak liggen en probeer mijn afval goed te scheiden. Maar het kan ook beter, ik rij bijvoorbeeld ook op mijn motor. En van al het reizen vraag ik me soms af of dat allemaal wel moet.’’