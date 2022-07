Hoofdveld FC Zutphen afgekeurd: gesprekken met gemeente over vervanging van verouderd kunstgras

Broodnodig herstel skatepark Zutphen afgerond: ‘Nu is de baan weer lekker snel’

Skatebaan The Canyon in Zutphen is ingrijpend gerenoveerd. Dankzij polijstwerk en het wegwerken van veel kieren en scheuren is de baan weer goed begaanbaar voor skaters, bmx’ers en behendige steppers. Gemeente Zutphen stopte bijna 70.000 euro in de renovatie van de baan die al 15 jaar oud is.

