Horeca-ondernemers kraken plan Menkveld: ‘Kermis en Zomerfeesten in Zutphen samen? Ridicuul’

Passie voor geneeskun­de brengt Zutphenaar Jan de Bruijn de wereld over

4 februari Jan de Bruijn zei als klein ventje al tegen zijn moeder dat hij later dokter wilde worden óf cameraman. De geboren en getogen Zutphenaar koos voor de eerste optie en ging geneeskunde studeren in Amsterdam. De 28-jarige De Bruin is door zijn universiteit - de UvA in Amsterdam - voorgedragen voor de Chris Gipsprijs 2020 (zie kader), die wordt uitgereikt aan Neerlands meest talentvolle geneeskundestudent.