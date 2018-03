Horeca wil metamorfose donderdagmarkt Zutphen

,,Er móét iets gebeuren'', zegt Remy Koppel, horeca-ondernemer en binnenstadsbewoner. Hij vertegenwoordigt de horecazaken die aan de Groenmarkt en Houtmarkt zijn gevestigd. ,,De donderdagmarkt vergrijst en er zit geen groei in. Marktkooplui en horeca-ondernemers merken dat in hun portemonnee.''

Samensmelten

Voorts moeten kraampjes en terrassen samensmelten, vinden de horeca-ondernemers. Koppel: ,,Daar wordt het gezelliger door. En aantrekkelijker, voor bezoekers en potentiële nieuwe standhouders, mogelijk met 'kwaliteitskramen'. Een ander voordeel: horecazaken hoeven hun terras niet in de nacht van woensdag op donderdag op te ruimen om plaats te maken voor de markt. Dat scheelt een hoop geluidsoverlast voor omwonenden.'' Koppel oppert voorts om de vrachtwagens voor de markt te laten laden en lossen op de Houtwal. ,,Zo win je ruimte op de markt en voorkom je overlast.''

Koppel hoopt snel om de tafel te kunnen met marktkooplui, de gemeente Zutphen en marketingorganisatie In Zutphen. ,,We kunnen een werkgroep vormen met vertegenwoordigers uit alle belangengroepen. Het zou mooi zijn om in het voorjaar te starten, mogelijk eerst als proef van bijvoorbeeld twee maanden.''