Horecaondernemers betalen heel 2021 geen terrasbelasting in Zutphen: ‘We zijn er nog lang niet’

Huizenprij­zen in de regio schieten door het dak: 'Mijn woning is 15 keer duurder geworden'

24 mei De huizenprijzen in deze regio zijn de afgelopen 25 jaar ruim drie keer over de kop gegaan. En het einde is nog lang niet in zicht. ,,Ik kocht deze woning voor 50.000 gulden, nu is het ruim drie ton waard. In euro’s!”