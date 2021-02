Horecaondernemers uit Zutphen kunnen rekenen op hulp van gemeente: ‘Kijken wat haalbaar is’

Duikers zoeken de pret ónder het ijs in Bussloo: ‘Dit was een unieke ervaring’

14 februari Terwijl heel Nederland dit weekend het ijs op gaat, duikt een groep durfals in Bussloo tijdens een driedaagse cursus ijsduiken eronder. Wat maakt dat iemand de ijzige claustrofobie opzoekt? ,,Het is de spanning van vastzitten onder het ijs dat mensen aantrekt in deze sport. Je moet precies weten hoe de apparatuur werkt en op jezelf vertrouwen.’’