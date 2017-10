Horecaverbod weer actief ingezet in Zutphen

Bezoekers die zich misdragen in horecagelegenheden in Zutphen lopen kans een collectief horecaverbod opgelegd te krijgen. Politie, gemeente en horecaondernemers willen de Collectieve Horeca Ontzegging (CHO), zoals het horecaverbod officieel heet, weer actief toe gaan passen in de binnenstad.

Notoire overlastgevers komen op een zwarte lijst te staan en zijn een bepaalde periode in geen enkele aangesloten horecagelegenheid meer welkom. De politie handhaaft actief, overtreding van het verbod kan een betrokkene op een aanklacht van huisvredebreuk komen te staan. Officieel is het collectieve horecaverbod in Zutphen nooit weggeweest, maar de maatregel werd de afgelopen jaren in de praktijk niet toegepast.

Veiligheid

Het opnieuw van stal halen van het horecaverbod is het eerste concrete uitvloeisel van een themabijeenkomst over veiligheid in de binnenstad. Op initiatief van burgemeester Annemieke Vermeulen werd die bijeenkomst in september belegd, nadat Zutphen in relatief korte tijd was opgeschrikt door enkele forse geweldsincidenten. In 2010 is het verbod ingesteld als onderdeel van een afspraak tussen gemeente, politie, Openbaar Ministerie en Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

Enkele jaren werd het verbod actief ingezet en bestond een flinke lijst met raddraaiers, maar de afgelopen jaren verwaterden de afspraken en raakte de maatregel in onbruik. ,,Dat willen we, naast de discussie die nog gevoerd wordt over cameratoezicht, inderdaad weer nieuw leven inblazen”, meldt binnenstadsmanager Remco Feith. Horecaondernemer en lokaal KHN-bestuurslid Gijs Peteroff ziet ook wel wat in het voornemen. ,,Als KHN hadden we die wens al langer en eigenlijk zeggen alle partijen hetzelfde. De neuzen staan dezelfde kant op.”

Visie