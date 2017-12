Huiskamerfestival Gast in Zutphen stopt na tien edities

Dag minder Zomerfeest in Zutphen door overvolle eve­ne­men­ten­ka­len­der

6:00 Er zijn volgend jaar drie in plaats van vier Zomerfeesten in Zutphen. Dat blijkt uit de door de gemeente vastgestelde evenementenkalender. De Zomerfeesten leveren een dag in, omdat het overvol is in de hoogste (geluids)categorie evenementen (geluidsniveau: maximaal 85 decibel).