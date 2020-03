Huismussen en vleermuizen in Zutphense buurt dreigen renovatie te verstoren

Speciale zorghotels in Apeldoorn en Almen voor (corona)patiënten: ‘Druk op acute zorg moet afnemen’

17:11 In Apeldoorn en Almen worden op de oude locatie van het Julianaziekenhuis en hotel Ehzerwold tijdelijk twee zorghotels geopend. In Almen is plek voor coronapatiënten en mensen die palliatieve nodig hebben. In Apeldoorn kunnen coronapatiënten uit het ziekenhuis terecht die nog steeds zorg nodig hebben. Gezamenlijk bieden de hotels plek voor bijna 200 patiënten in Noord- en Oost-Gelderland.