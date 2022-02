Huizen bouwen op landgoed Hackfort? ‘Dit druist tegen alles in waar Natuurmonumenten voor staat’

Fort Bronsber­gen in Zutphen mogelijk al verkocht

Fort Bronsbergen, het voormalige restaurant aan het Bronsbergenmeer in Zutphen, is mogelijk al verkocht. Het pand is nu nog in bezit van het onlangs bankroet verklaarde Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds, maar kort voor het faillissement is een huurkoopovereenkomst gesloten met een dubieuze stichting.

7 februari