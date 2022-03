Huizentekort? In Eefde bestaat juist boosheid over bouwplan: ‘Zoveel huizen passen hier niet’

‘Vermoorde kunsthande­laar uit Laren was betrokken bij twee mislukte drugstrans­por­ten’

De in november 2020 geliquideerde kunsthandelaar Herman B. uit Laren was volgens justitie betrokken bij twee mislukte drugstransporten. Dat bleek vandaag tijdens een rechtbankzitting in Zwolle, waar twee mannen moesten voorkomen voor onder meer bedreiging, afpersing en mishandeling van de Larenaar.

