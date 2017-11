Hulp voor getraumatiseerde kinderen in azc's in Zutphen en Zeewolde

Oorlogskinderen die in asielzoekerscentra verblijven, staan vaak onder grote stress. Door alles wat ze mee hebben gemaakt in hun thuisland, en de spanningen in ons land. Daarom gaan War Child, Unicef Nederland en Save the Children nu in de azc’s Zutphen en Zeewolde hetzelfde doen als deze organisaties in oorlogsgebieden doen: structureel sport-, dans- en speluren organiseren voor kinderen.

Quote Als er niets wordt georganiseerd, dan vervelen ze zich Peter Schouten Woordvoerder van War Child, Peter Schouten uit Zutphen, constateert dat jongelingen die vluchten uit oorlogsgebieden meerdere malen flink onder druk staan. ,,In eerste instantie natuurlijk in hun thuisland, door alles wat ze zien tijdens de oorlog. Vervolgens is ook de vlucht traumatisch. Als kind alles achterlaten, dat is heel moeilijk. En hier in Nederland is het ook niet eenvoudig. Vaak zijn de ouders gestrest. Mogen ze wel of niet blijven? Die onrust straalt over op een kind.”



Een asielzoekerscentrum is, hoewel het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers volgens Schouten er alles aan doet om het de bewoners naar de zin te maken, geen ideale plek voor kinderen. ,,Als er niets wordt georganiseerd, dan vervelen ze zich. En kunnen ze de stress niet kwijt.”

Speeluren

Daarom zijn War Child, Unicef Nederland en Save the Children, begonnen met wekelijkse speeluren voor kinderen in azc’s. ,,Vergelijkbaar met het werk dat wij in vluchtelingenkampen en oorlogsgebieden uitvoeren. We hebben daar jaren goede ervaringen mee. Ze ontwikkelen zich zowel psychisch als sociaal. Niet door allerlei gesprekken met ze te voeren over moeilijke onderwerpen zoals oorlog. Nee, door bezig te zijn. Onderzoek wijst uit dat dit voor kinderen het beste helpt.”

Door te spelen en te dansen, kunnen de jongeren stress kwijt. De zinnen verzetten en vriendjes maken. ,,Maar het is ook een goede methode om te kijken hoe de kinderen in hun vel zitten. Is een jongen of meisje erg agressief, of kruipt een kind structureel weg, dan kunnen wij dat bij het COA melden. En die organisatie kan dan actie ondernemen, om te zorgen dat de juiste zorg voor het kind wordt ingezet.”

'Team Up'

In Zeewolde is vorige week begonnen met het project 'Team Up'. Noor Biesbroek (23) uit Zwolle is één van de trainsters. ,,Ik ben opgeleid als psychomotorisch therapeut. Dus dan weet je hoe belangrijk het voor kinderen is om te bewegen. Niet alleen vergeet je zo even alle problemen in je leven, ook verbindt sporten beter dan taal, aangezien deze kinderen allemaal een andere taal spreken.”

Biesbroek, die eerder ook in Ter Apel als vrijwilligster aan de slag ging, merkte de eerste les al groot enthousiasme. ,,We wilden eerst de deuren langs om de kinderen op te halen, maar iedereen sloot zich automatisch al bij ons aan. De eerste keer deden er meteen 30 kinderen mee. Elke week verzinnen we een ander thema, van vriendschap tot boosheid en angst.”

Dezelfde gezichten

Binnenkort wordt in het azc in Zutphen met deze methode begonnen. Daar zitten tientallen kinderen, vooral uit Syrië. Schouten: ,,We willen begin 2018 starten. Op 23 en 24 november zijn dan de gesprekken met vrijwilligers. Iedereen die ervaringen heeft met het werken met kinderen kan zich aanmelden. Voorwaarde is wel dat je dit voor langere tijd doet, zeker enkele maanden. Want voor die kinderen is het van groot belang om iedere week dezelfde gezichten te zien. Dat is zelfs essentieel om vertrouwen op te bouwen.”

Quote Kun je niet beter iets voor de Nederlandse ouderen gaan organiseren? Peter Schouten De deelnemers worden gescreend en er is een Verklaring Omtrent Gedrag nodig. ,,Je bent elke week drie uur kwijt. Eén uur de les voorbereiden. Een uur les en dan nog een uur evalueren”, zegt Schouten. Hij kent de weerstand die onder sommige Nederlanders heerst. ,,Die zeggen dan: kun je niet beter iets voor de Nederlandse ouderen gaan organiseren? Tegen hen zeg ik altijd: deze kinderen in azc’s blijven bijna allemaal in ons land. Laten we zorgen dat ze die spanningen nu al kwijtraken en niet met zich mee blijven dragen. Dat is in ieders belang.”