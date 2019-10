Hulp voor gevangenen van ambtenaren Lochem en Zutphen

Just Fucking Good Wine uit Zutphen straks ook in centrum van Utrecht te koop

25 oktober Derrick Neleman opent in januari een winkel in de binnenstad van Utrecht. De wijnmaker en -handelaar uit Zutphen trekt hiermee buiten de stadsgrenzen van de Hanzestad en denkt erover na om nog twee of drie vestigingen van Neleman te openen op andere plekken in Nederland.