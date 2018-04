Hulpdiensten Zutphen in actie na onwel geworden schipper

Nichtjes deden pas na vele jaren aangifte tegen man uit Warnsveld (55)

4 april Tegen de 55-jarige Dick F. uit Warnsveld is woensdag bij de rechtbank in Utrecht 18 maanden cel geëist waarvan de helft voorwaardelijk. De officier van justitie acht bewezen dat F. in de jaren negentig twee nichtjes jarenlang heeft misbruikt. Ook wil de officier dat F. een behandeling volgt om pedofiele neigingen te onderdrukken. Bovendien zouden de meisjes samen in totaal 14.000 euro schadevergoeding moeten krijgen.