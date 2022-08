Huurder aast op koop van met sloop bedreigde Meisjesvakschool Zutphen: ‘Soort huis van de stad’

Voorst wil vingers toch nog niet branden aan vlaggen­kwes­tie: pas na weekeinde mogelijk actie

De omgekeerde vlaggen in de gemeente Voorst hangen er nog. Sterker nog, er zijn er meer bij gekomen. Terwijl de vlaggen juist deze vrijdag zouden worden weggehaald. Anders zou de gemeente ze komende maandag verwijderen. Die harde stelling trekt de gemeente Voorst nu in. ,,De situatie is veranderd. We gaan maandag overleggen wat we doen.’’

7 augustus