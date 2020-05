Ida's schiettent blijft deze zomer in Zutphen in de opslag: ‘Als de kermis verdwijnt, verdwijn ik ook een beetje’

Op een gegeven moment wordt het haar even te veel en moet ze een paar keer flink slikken. Dat gebeurt als ze praat over de achter ons liggende Koningsdag. ,,Dat was de tweede keer in mijn hele leven dat ik op die dag niet ergens op een kermis was en dat gaf me een erg verdrietig gevoel. De eerste keer was onze zaak wel open, maar kon ik er vanwege gezondheidsredenen niet zijn. De week nadat het kabinet bekendmaakte dat er voorlopig geen kermissen meer zijn vanwege corona, was voor mij het heftigste. Toen zat ik er flink doorheen. Nu gaat het op en af. Een soort pingpong-modus: m’n emoties schieten voortdurend alle kanten op.’’