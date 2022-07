Iemand gooide een rode sporttas bij mevrouw Van Asselt over de schutting en dit zat erin

Oproep 1

Voor een expositie in de Plaskerk in Raalte zoekt Tonny Nijboer materialen en kleding met betrekking tot de zorg in de gemeente Raalte. ‘Dokter, tandarts, ziekenhuis, vroedvrouw, kraamverzorgster, jeugd, ouderenzorg, etc. We hebben al heel veel gekregen, maar we zouden graag zien dat we wat meer film- en fotomateriaal aangeboden zouden krijgen’