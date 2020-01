IJsclubs onder druk door uitblijven winterweer: ‘Als we weer een ijsloze winter krijgen...’

VIDEO Prestigieu­ze Michelin­gids tipt hotel de Lochemse Berg in Barchem: ‘Hier hopen we ons hele leven al op’

8:50 De Lochemse Berg is een hotel van wereldklasse. Dat wisten eigenaren Caroline van der Vlies en Peter Gertenbach al langer. Maar nu heeft ook de prestigieuze Michelingids dat bevestigd. In de nieuwste editie van de gids wordt het hotel in Barchem met de hoogst mogelijke beoordeling aangeprezen. ,,Het is een soort Nobelprijs die we hebben gekregen.”