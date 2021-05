IJsseldijken tussen Zutphen en Doesburg krijgen opknapbeurt: ‘Een doorbraak is helemaal niet aan de orde’

Verdriet om verdwenen shirt van overleden Zutphense voetballer Nick (22): ‘Hang het alsje­blieft terug’

19 mei De dood van de 22-jarige Nick ten Have na een motorongeluk kwam hard aan in Zutphen. Niet alleen bij de familie maar ook in de voetbalgemeenschap waar de keeper van FC Zutphen graag gezien werd. Een clubshirt dat als eerbetoon bij de plek van het ongeluk werd opgehangen is nu verdwenen. Tot verontwaardiging van familie en vrienden. ,,We willen dit shirt terug.’’