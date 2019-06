IJsselfestival terug aan de IJssel met een topdag

Het Zutphense IJsselfestival was vandaag terug op de plek waar het hoort: aan de IJssel. ,,Het was supergezellig, precies wat ons voor ogen stond.”

Zutphen had vandaag een middag lang de allure van een Zuid-Franse rivierstad. Zonovergoten terrassen, toeristen met strohoeden en jengelende kleuters. ,,Mama, drágen!” ,,Nu even zelf lopen, lieverd. Bij de draaimolen mag je weer op mijn nek.”

Het IJsselfestival 2019 kon zich, in tegenstelling tot vijf van de zes voorgaande edities, koesteren in een blakerende zon. Zo nu en dan zeilde een wolkje voorbij - tot opluchting van veel festivalgangers. Genie van Vught, een van de organisatoren: ,,Het mooie weer was geweldig. We hebben echt een topdag beleefd. Klein nadeel was dat er door de hitte een paar afzeggingen binnenkwamen, met name van folkloredansgroepen. Terwijl het met de hitte erg meeviel, een briesje zorgde voor verkoeling.”

Spetterende uitvoering

Daarvan profiteerde onder meer shantykoor De IJsselboei uit Brummen, dat zich op de IJsselkade door de warmte heen zong met liederen waarbij het publiek als vanzelf ging meedeinen. ,,We hebben een groot repertoire”, zegt voorzitter Wilco Reugebrink, ,,dat kunnen we op elke gelegenheid aanpassen.” Hoogtepunt is een spetterende uitvoering van het lied Golf van Biskaje. Solist Emanuel Walraven brengt het met zoveel overtuiging dat het lijkt of hij daadwerkelijk over de oceaan uitkijkt in plaats van over de IJssel.

Bewust is ervoor gekozen het festival te laten samenvallen met een koopzondag. Aan de IJssel én in de binnenstad speelt het evenement zich af. De koopzondag vertaalt zich aan het begin van de middag nog in weinig tot geen winkelend publiek. Brigitte van het tweedehands modehuis aan de Schupstoel zit met een sigaret voor haar etalage. ,,Als het zo blijft, ga ik eerder dicht,” glimlacht ze. Waar is iedereen?

Aan het Rijkenhage, bij de opstapplaats van de Fluisterboten, staat een deel van het antwoord: grote groepen toeristen wachten op een plek in een van de vaartuigen.

Kersen

In de Turfstraat is het nog drukker: passanten lopen langs de winkels met tassen vol kersen. Op de Groenmarkt wordt het schuifelen, langs de kraampjes van over meer tekenaars, sieradenmakers en schilders. Kunstschilder Theo de Boone verkoopt zijn doeken waarop Zutphense locaties mediterraan staan afgebeeld. Iemand wijst op zijn schilderij met Café des Sports. Dat is toch niet hier? Nee, maar het had hier wel kunnen zijn: alle ingrediënten zijn er. Een Rode-Kruismedewerker informeert bij een hondenbezitter of haar viervoeter misschien wat wil drinken. ,,Ze komt net uit de Berkel”, is het antwoord. ,,Maar we weten u te vinden straks, als uitdroging op de loer ligt.” Het IJsselfestival is in Zutphen als vanzelf óók een Berkelfestival...

Oldtimers

Er is geen doorkomen aan in de Marspoortstraat. Oldtimers van allerlei soorten en maten staan opgesteld aan de loefzijde. Vooral de hemelsblauwe Mustang cabriolet doet menig autoliefhebber zwijmelen.

De IJsselkade, na een onderbreking van een jaar opnieuw vertrouwd decor van het festival dat naar de rivier is genoemd, biedt vertier voor jong en oud. Een zweefmolen, een bungeejump-trampoline, kramen met verse vis en een cocktailbar, bijvoorbeeld. Het shantykoor verderop zet luid een zeemanslied in.

Visplein