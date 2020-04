IJsselfestival Zutphen afgelast op 28 juni en mogelijk later dit jaar op de kalender

Het Zutphense IJsselfestival is afgelast vanwege de coronacrisis. Het festival zou worden gehouden op zondag 28 juni. ,,We zijn nu aan het kijken of we het festival later dit jaar alsnog kunnen houden’’, zegt Genie van Vught, een van de organisatoren.