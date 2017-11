IJsselkade open als tegemoetkoming aan ondernemers in Zutphen

Waarom wordt de IJsselkade tijdelijk opengesteld?

Rond de feestdagen zou het werk sowieso zijn stilgelegd, maar in overleg met ondernemers is door de gemeente besloten om het werk langer te onderbreken. Ondernemers zouden anders teveel nadeel van de afsluiting ondervinden tijdens de drukke periode rond de feestdagen. Om de Zutphense ondernemers tegemoet te komen is besloten tot een langere openstelling zodat het winkelend publiek beter toegang heeft het centrum.

Wat gebeurde er de afgelopen tijd op de IJsselkade?

Het gebied tussen Bult van Ketjen en Marspoortstraat is sinds juni flink onder handen genomen. Daar werd onder anderen de bestrating opgebroken om kabels en leidingen te vervangen. Veel werk ging ook zitten in het aanbrengen van nieuwe damwanden langs de IJssel en het monitoren van trillingen tijdens grondwerkzaamheden om schade aan omliggende woningen te voorkomen. De parkeerplaatsen op de lagere kade verdwenen, een deel van de nieuwe bestrating werd al aangelegd en de waterkering kreeg een ander uiterlijk.

Wat wordt er na de winterstop allemaal nog gedaan?

Er wordt verder gewerkt aan de afwerking in het gebied, dat een parkachtige uitstraling moet krijgen: onder anderen nieuwe bestrating, zitplekken en verlichting worden aangebracht. Vanaf april of mei volgend jaar wordt vervolgens het deel tussen Marspoortstraat en Oude IJsselbrug aangepakt. Dat duurt tot juni, waarna het wegvak van de IJsselkade weer geheel wordt opengesteld. De herinrichting is dan nog niet af, want het gehele buitendijkse deel vanaf het waterwerk onder de brug door richting Noorderhaven wordt daarna pas aangepakt. Daarbij worden onder anderen trappen richting de IJssel aangelegd. Die werkzaamheden zullen waarschijnlijk pas in 2020 worden afgerond.

Ligt al het werk stil tijdens de tijdelijke openstelling?

Nee. Op het lagere deel van de kade wordt, zolang het weer het toelaat, gewoon doorgewerkt. Om gevaar voor verkeersdeelnemers en bouwpersoneel te voorkomen wordt daarom ook een maximumsnelheid van dertig kilometer per uur ingevoerd. Voor de openstelling is een tijdelijke asfaltlaag aangelegd die na de winterstop weer wordt verwijderd.

Wie ondervonden de afgelopen tijd nadeel van de werkzaamheden?