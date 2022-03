IJsselkade Zutphen ondergaat tweede metamorfose: ‘Dit wordt het mooiste plekje aan de IJssel van Nederland’

Emrah (35) volgt hertelling in Zutphense Hanzehal alsof hij naar sport kijkt: ‘Kan goed uitpakken voor mij’

Veertig vrijwilligers, 7200 stembiljetten en een handjevol toeschouwers op de publieke tribune. In de Hanzehal in Zutphen worden vandaag de uitgebrachte stemmen van 9 van de 35 stembureaus opnieuw geteld. Het moet de twijfel wegnemen over de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen die is ontstaan. ,,Het is belangrijk dat misverstanden uit de wereld geholpen worden.’’

23 maart