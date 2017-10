IJsselmeeuwen: rechtszaak doorkruist overleg

De IJsselmeeuwen zijn verbaast over de dagvaarding die de Stichting Sportaccommodaties Zutphen (SSAZ) als beheerder van zwembad De IJsselslag onlangs uit heeft laten gaan richting de Zutphense zwem- en waterpolovereniging. Voorzitter Robby van den Broek van De IJsselmeeuwen kreeg woensdagochtend bij de rechtbank in Zutphen de gelegenheid om te reageren op de dagvaarding.

SSAZ vordert 23.000 euro op de vereniging, waarmee de zwembadbeheerders al langer in de clinch liggen. SSAZ besloot om De IJsselmeeuwen voor de rechter te dagen op een moment dat er nog gesprekken gaande waren tussen de gemeente en de beide partijen, stelde Van den Broek tegenover de rechter. “Dat is natuurlijk ontzettend vreemd nadat de gemeente als eigenaar van het zwembad aanbiedt te willen bemiddelen.”

Quote De gemeente hecht aan een bloeiende zwemsport in Zutphen. Het voeren van een rechtszaak staat daarmee in contrast. Wethouder Coby Pennings

Huurkorting

Eerdere gesprekken werden gevoerd nadat De IJsselmeeuwen naar eigen zeggen vorig jaar merkten dat een afspraak over huurkorting in ruil voor vrijwilligersinzet niet werkte. Die afspraak werd begin 2016 gemaakt nadat SSAZ de huur wilde verhogen om meer inkomsten te genereren. De vrijwilligers van de IJsselmeeuwen hebben van de zwembadbeheerder nooit een kans gekregen om de afgesproken vrijwilligersinzet te vervullen en de door SSAZ ingediende facturen zijn mede daarom onrechtmatig, vindt de vereniging. Van den Broek: “De uitvoering via een gezamenlijke commissie verliep heel stroef, maar op een brief aan SSAZ daarover kregen we december vorig jaar geen reactie.”

Bij de rechter

Facturen die vervolgens aan het begin van 2017 door SSAZ aan De IJsselmeeuwen zijn gestuurd over vorig jaar worden nu bij de rechter betwist. Een klein deel van het totale bedrag is door De IJsselmeeuwen al betaald als teken van goede wil tijdens bemiddelende gesprekken met de gemeente, stelt Van den Broek. “Maar bij SSAZ is er nooit echt de intentie geweest om rond de tafel te gaan zitten.”

Burgemeester getuige

Omdat de ruilafspraak niet werkbaar is gebleken stellen De IJsselmeeuwen nu bij de rechter voor om die overeenkomst te laten vallen. Bij een volgende zitting over de kwestie overweegt de zwemvereniging bovendien om burgemeester Annemieke Vermeulen op te roepen als getuige. Zij heeft namelijk niet lang geleden nog bemiddelende gesprekken gevoerd waarbij het volgens Van den Broek ook ging over onderwerpen die eventueel van belang kunnen zijn tijdens de rechtszaak.

Reactie gemeente

De gemeente Zutphen houdt zich afzijdig in dit conflict. De stichting is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, laat wethouder Coby Pennings via een woordvoerder weten. ,,Dat houdt de hele dagelijkse gang van zaken in, zowel qua personeel, activiteiten als financiën. Daar gaat de gemeente zich niet in mengen.'' Volgens Pennings is de financiële druk van de exploitatie van het zwembad niet de directe oorzaak van de moeizame verhoudingen. ,,Dat is ook niet het enige onderwerp. Het gaat hier om een complex aan problemen, waarbij twee besturen met verschillende beelden en karakters het samen moeten zien te rooien.''

Mediation

Volgens Pennings heeft de gemeente met regelmaat getracht om te bemiddelen in de verstoorde relatie. Pennings heeft verschillende keren met partijen gesproken, zowel gezamenlijk als individueel. ,,Er is aangeboden mediation mogelijk te maken met van beide zijden een zelf gekozen mediator. Dat heeft geen resultaat opgeleverd: er is niet verder met elkaar gesproken. Daarna heeft de burgemeester met beide voorzitters apart twee gesprekken gevoerd om te trachten de situatie te verbeteren.''

Communiceren