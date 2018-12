IJsselwind koopt boerderij in Eefde voor zeven ton

Er ontstond vorige week ophef omdat IJsselwind meende dat de provincie een te hoog bedrag vroeg voor het leegstaande pand. De organisatie vindt dat de provincie een prijs vraagt vanuit de gedachte dat de komst van windmolens al beklonken is. IJsselwind heeft dat pand nodig omdat het dicht bij de beoogde molens staat. Het pand wordt straks afgebroken.

Dwarsbomen

IJsselwind had laten taxeren dat de boerderij 510.000 euro waard was. Theoretisch zouden de komst van de drie molens nog gedwarsboomd kunnen worden door de gemeente Zutphen of de Raad van State.