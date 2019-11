,,Ik ga echt geen twee oudergesprekken voeren omdat u toevallig gescheiden bent. Het is uw taak als ouders om elkaar dan maar op de hoogte te houden.” Ik had gedwee geknikt. Waarom zou een mentor twee gesprekken per kind houden, inderdaad. Dan blijf je aan de gang, met al die scheidingen tegenwoordig, dat had ze gezegd. En ik dacht nog dat de soep vast zo heet niet was.

Het was de dag dat ik laat thuis zou komen, op de ene avond in de week dat de beide kinderen bij mij zijn en we niet hoeven te haasten voor voetbal van de zoon en vertrek van de dochter. Ze wonen meer bij hun vader dan bij mij. Ik had de hemel bewogen om toch eerder terug te zijn, uit angst dat ze er niet zouden zitten als ik zou binnenstormen. Die avond bleek er ineens een ouderavond, waar ik niks van wist. Kennelijk was de soep van de mentor gloeiend heet.

Het was de dag dat het konijnenkeutelfestijn op mijn dakterras eindelijk tot een beheersbaar einde leek gekomen, omdat de dochter toch het hok verschoond had. De dochter die een hond wilde, maar uiteindelijk genoegen nam met twee konijnen. Ik had toegegeven, in de hoop meer van haar te zien. Ik had haar kamer de afgelopen maand mooi gemaakt, in de hoop op een avondje extra aanwezigheid. Eigenlijk in de hoop op dat mijn huis haar thuis wat meer zou zijn, zonder dat ik daar events voor moest organiseren.

Ondertussen pakken de wolken zich samen. Want vooral ik ben degene die kijkt naar het hoppend harig tweetal op mijn dak en die zakken vol stinkende konijnenellende naar de kliko sleept. Ja, ik had het natuurlijk moeten weten. Als ik het toch allemaal van te voren had geweten. Die dag had ik me amper goed gehouden bij de beelden van de zielige brandende Australische koala’s. Inmiddels bleek de strijd om een hond overgegaan in een strijd om een fret.

‘Ik krijg een fret!’ zag ik vanochtend op mijn scherm.