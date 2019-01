In acht dagen van je trauma af in voormalig Klooster Kranenburg

Aantal basis­school­leer­lin­gen in Zutphen keldert

6:00 Het gros van de basisscholen in de gemeente Zutphen krimpt fors. Waar het totaal aantal leerlingen in het primaire onderwijs in 2016 nog rond de 4500 lag is dat aantal in twee jaar naar 4000 gezakt. Het einde is nog niet in zicht.