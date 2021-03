In avonduren donkerdere gebouwen in Zutphen, gemeente houdt eigen verlichting tegen het licht

Wie tijdens de coronacrisis in de donkere uurtjes buiten een rondje loopt in de buurt van de Henri Dunantweg kan het bijna niet ontgaan zijn. Het gemeentepand van de voormalige sociale dienst Het Plein is fraai verlicht. Door grote lampen aan het plafond is de glazen gevel van het pand een een bezienswaardigheid op zich. De vraag kwam op of dat wel zo handig is in een tijd waar gemeenten voor grote verduurzamingsopgaven staan. De gemeente werpt daarom een kritische blik op het lichtgebruik in eigen panden zoals die van Het Plein.